Romatizma TV, romatizma hastalarına özel podcast yayınlamaya başladı - Son Dakika

Romatizma TV, romatizmal hastalıkların tanısı, tedavisi ve takibi ile ilgili hekimlerin görüş ve tavsiyelerinden oluşan podcast serilerine başladı.

Romatizma TV'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Romatoloji Derneğinin hasta eğitim platformundaki podcast serilerinde, güncel soruların cevapları yer alıyor.

71 uzman romatoloğa ait 556 videonun bulunduğu RomatizmaTV.com sitesi, erişimine açık ve ücretsiz olarak hizmet veriyor. Romatizma TV üzerinden romatizma ve romatizmal hastalıklar konusunda uzman hekimlere doğrudan soru sorulabiliyor.

Serinin ilk üç yayınında, Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Servet Akar "Romatoloji uzmanlığı ve hastalıklar ile ilgili güvenilir bilgi kaynakları", Prof. Dr. Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Umut Kalyoncu "Romatizmal hastalıklarda aile öyküsü", Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Cemal Bes "Romatizma hastalarında tedavi uyumu problemleri ve hasta-doktor iletişiminin önemi", Kaşifoğlu ve Bes "Romatizma Hastalarında Covid-19 Aşılaması" konularını ele alıyor.