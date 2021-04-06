Romatizmal hastalıkların tedavisinde fizik tedavi mümkün - Son Dakika

Romatizmal hastalıkların tedavisinde fizik tedavi mümkün

06.04.2021 13:15
Romatizmal hastalıkların tedavisinde fizik tedavi mümkün, System.String[]

Medicana Çamlıca Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Sevil Karagül, "Diğer tedavi seçenekleri ile birlikte kişinin klinik tablosuna göre belirlediğimiz fizik tedavi programı ile yaşam kalitesine ve günlük hareket konforuna büyük katkısı olacak rahatlamalar sağlayabiliyoruz.

Medicana Çamlıca Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Sevil Karagül, "Diğer tedavi seçenekleri ile birlikte kişinin klinik tablosuna göre belirlediğimiz fizik tedavi programı ile yaşam kalitesine ve günlük hareket konforuna büyük katkısı olacak rahatlamalar sağlayabiliyoruz." ifadesini kullandı.

Medicana'dan yapılan açıklamaya göre, Karagül romatizmal hastalıklar ve fizik tedavi konusunda bilgi verdi.

Romatizmal hastalıkların daha çok kas iskelet sistemi bulguları ile seyreden, bazen diğer sistem organlarının tutulumunun da gözlendiği kronik hastalıklar olduğunu belirten Karagül, "Romatizmal hastalık yaşayan hastalarda genellikle inflamasyon diye tabir edilen yangısal bir durum söz konusudur ve sonuçta eklemlerde şişlik, kızarıklık, ısı artışı, ağrı ve hareket kısıtlılığı meydana gelir.

Başlıca romatizmal hastalıklar; romatoid artrit, ankilozan spondilit, osteoartrit, psöriyatik artrit, gut hastalığı, behçet hastalığı, sistemik lupus eritematozus, akut romatizmal ateş, ailevi Akdeniz ateşi, mikst konnektif doku hastalığı ve benzerleridir. İltihabi veya iltihabi olmayan romatizmal hastalıklar şekilde kabaca ikiye ayrılır. İltihabi olmayanlara en iyi örnek osteoartrit yani kireçlenmedir. Diğer saydıklarımız genellikle iltihabi romatizmal hastalıklardır." ifadelerini kullandı.

Fizik tedavi rehabilitasyon uygulamalarının romatizmal hastalıklarda kullanılabileceğini belirten Karagül, "Diğer tedavi seçenekleri ile birlikte kişinin klinik tablosuna göre belirlediğimiz fizik tedavi programı ile yaşam kalitesine ve günlük hareket konforuna büyük katkısı olacak rahatlamalar sağlayabiliyoruz." bilgisini verdi.

Ciltte döküntülere yol açabiliyor

Karagül, tutulan sistem ve organa göre belirti ve bulguların değiştiğini ifade ederek, genellikle halsizlik, yorgunluk, ateş, açıklanamayan kilo kaybı, gece terlemesi gibi sistemik bulgular izlendiğini kaydetti.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı olarak sıklıkla hastaların kas-iskelet sistemi şikayetleri başvurusu ile karşılaştığını aktaran Karagül, "Eklem tutulumları sonucu eklemlerde ağrı, şişlik, kızarıklık, ısı artışı, hareket kısıtlılığı, sabah tutukluluğu ya da kas güçsüzlüğü, kemik ağrısı, kemik erimesi (osteoporoz) gibi diğer kas iskelet sistemi sorunları hastalarda gözlenebilmektedir. Cilt döküntüleri, böbrek ya da karaciğer tutulumu, cilt altında bezelerin varlığı, güneşe karşı hassasiyet, ağız içinde veya genital bölgelerde yaralar(aft benzeri), göz tutulumu, ağız-göz kuruluğu gibi diğer bulgular da eşlik edebilir." bilgilerini verdi.

Erken tanı tedaviyi kolaylaştırıyor

Karagül, romatizmal hastalıkların tanısının öncelikle klinik semptom ve bulguların ışığında, laboratuar veya radyolojik verilerin desteklemesiyle konulduğunu belirterek, öncelikle romatizmal hastalıktan şüphe etmek gerektiğini aktardı.

Romatizmal hastalıkların erken tanı ve tedavisinin önem taşıdığını ifade eden Karagül, "Mevcut verilerle desteklenen romatizmal hastalık tanısı ne kadar erken konulur ve tedaviye ne kadar erken başlanırsa hastalığın ilerlemesi ve hastalık sonucu oluşacak istenmeyen durumların engellenmesi o kadar kolay olur. Özellikle branşım gereği kas-iskelet sistemi sorunları olan hastaların fizik tedavi ve rehabilitasyon polikliniklerine başvurup romatizmal hastalık açısından taranmasını öneririm." uyarısında bulundu.

"Sıcak tedavileri fizik tedavi uygulamalarının sadece bir bölümüdür"

Söz konusu hastalıklarda tedavilerin; medikal tedavi (ilaç tedavisi), fizik tedavi rehabilitasyon uygulamaları ve cerrahi tedavi olmak üzere 3 'e ayrıldığını ifade eden Karagül, şu bilgileri verdi:

"İlaç tedavilerinde indometazin, asemetazin, kortizon, sulfalasalazin, leflunamid, metotreksat, hidroksiklorakin, azatiopürin, biyolojik ajanlar gibi oldukça çeşitli ilaçlar hastalığı baskılamak ve geriletmek amacıyla belli aralıklarla yapılan kontrol periyotları ile hastalara tek başlarına ya da birlikte verilebilir. Oluşan eklem sertlikleri veya organ komplikasyonlarına yönelik cerrahi tedaviler de planlanabilir.

Fizik tedavi rehabilitasyon uygulamaları ile sık bilinen yanlış romatizmal hastalıklarda kullanılamayacağı ile ilgilidir. Sıcak tedavileri fizik tedavi uygulamalarının sadece bir bölümüdür. Diğer cihazlarla yapılan tedaviler ve kişiye özel egzersiz programları aktif romatizmal hastalık tablosunda dahi önerilir. Aktif romatizmal hastalıklarda soğuk uygulamalar da güzel bir seçenektir. Kronik stabil izlenen romatizmal hastalıklarda kan değerleri de izlenerek sıcak tedavileri uygulanabilir. Bu fizik tedavi programı, fizik tedavi ve rehabilitasyon hekiminin klinik ve labratuar verileri ışığında en uygun şekilde belirlenir."

Medicana Çamlıca Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Sevil Karagül, romatimal hastalıklarda tamamlayıcı tıp uygulamalarından yararlanılabileceğini ifade ederek, ozon tedavisi, akupunktur, nöralterapi, PRP-CGF uygulamaları, ağrı mezoterapisi, proloterapi, osteopati ve manuel tedavi gibi tamamlayıcı tıp uygulamalarının; ilaç tedavileri, fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarını tamamlamak amacıyla kullanılabileceğini kaydetti.

Rehabilitasyon, Çamlıca, İskelet, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Romatizmal hastalıkların tedavisinde fizik tedavi mümkün - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kriz kahini Roubini'den dolar tahmini: ABD ekonomisindeki ikiz açığın artmasıyla birlikte zayıflayacak Kriz kahini Roubini'den dolar tahmini: ABD ekonomisindeki ikiz açığın artmasıyla birlikte zayıflayacak CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti grubunda iki fotoğraf gösterdi: Vatandaşa hangisi örnek? CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti grubunda iki fotoğraf gösterdi: Vatandaşa hangisi örnek? Videoları binlerce kez tıklanan fenomen Selçuk Büyük'ün anneannesi ilk kez konuştu Videoları binlerce kez tıklanan fenomen Selçuk Büyük'ün anneannesi ilk kez konuştu Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı Bisküvi taşıyan konteynerlerin içinde aralarında çocukların da bulunduğu 91 kaçak göçmen yakalandı Bisküvi taşıyan konteynerlerin içinde aralarında çocukların da bulunduğu 91 kaçak göçmen yakalandı Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü Masumiyet dizisinde yüzüne filtre uygulanan Hülya Avşar sessizliğini bozdu: Bu konuda biraz gerildik Masumiyet dizisinde yüzüne filtre uygulanan Hülya Avşar sessizliğini bozdu: Bu konuda biraz gerildik 49 yıl önceki uçak kazasında sağ kalan yolcu: Hayatta kalmak için arkadaşlarımızın cesetlerini yedik 49 yıl önceki uçak kazasında sağ kalan yolcu: Hayatta kalmak için arkadaşlarımızın cesetlerini yedik
Fenerbahçe iki oyuncusundan 40 milyon euro kazanacak, bir de 8 milyon euroluk piyango çıktı! Fenerbahçe iki oyuncusundan 40 milyon euro kazanacak, bir de 8 milyon euroluk piyango çıktı!         
14:20
Kötü kokunun kaynağına giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı Kötü kokunun kaynağına giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı         
13:50
7 kişinin ölümüne neden olan AstraZeneca aşısyla ilgili korkutan tespit: Kan pıhtılaşması ile bağı var 7 kişinin ölümüne neden olan AstraZeneca aşısyla ilgili korkutan tespit: Kan pıhtılaşması ile bağı var         
13:27
Türkiye'nin öldürücü gücü İHA ve SİHA'larla ilgili gururlandıran yazı: Pazarın yükselen gücü olma yolunda Türkiye'nin öldürücü gücü İHA ve SİHA'larla ilgili gururlandıran yazı: Pazarın yükselen gücü olma yolunda         
13:08
Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt         
12:50
Türkiye, Rizeli astronotları konuşuyor! NASA'nın telefonlarına bile çıkmıyorlar Türkiye, Rizeli astronotları konuşuyor! NASA'nın telefonlarına bile çıkmıyorlar         
12:48
Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı         
12:33
Şanlıurfa'da ilk kez bir çocuk, annesinin soyadını aldı! İşte kararın gerekçesi Şanlıurfa'da ilk kez bir çocuk, annesinin soyadını aldı! İşte kararın gerekçesi         
11:53
Sosyal medyadaki 'kurtçuklu maske' deneylerine uzmandan tepki: Isınan polimerler sebep oluyor Sosyal medyadaki 'kurtçuklu maske' deneylerine uzmandan tepki: Isınan polimerler sebep oluyor         
11:17
Son Dakika! Ramazan'da camilerde teravih namazı kılınmayacak Son Dakika! Ramazan'da camilerde teravih namazı kılınmayacak         
11:11
Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum         
11:11
Balıkçının oltasına takılan cansız beden ekipleri harekete geçirdi Balıkçının oltasına takılan cansız beden ekipleri harekete geçirdi         
11:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li isimlerin evini mesken tuttuğu Mahruze Keleş'i aradı Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li isimlerin evini mesken tuttuğu Mahruze Keleş'i aradı         
10:55
Dünya diken üstünde! Rusya ve Ukrayna'nın sevkiyat yaptığı sınır hattındaki askerlerin sayısı 200 bini aştı Dünya diken üstünde! Rusya ve Ukrayna'nın sevkiyat yaptığı sınır hattındaki askerlerin sayısı 200 bini aştı         
10:45
İmamoğlu, bebeklere yönelik yeni hizmetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak duyurdu İmamoğlu, bebeklere yönelik yeni hizmetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak duyurdu         
10:30
İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vaadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vaadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede         
10:10
Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti         
20:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2021 14:54:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Romatizmal hastalıkların tedavisinde fizik tedavi mümkün - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei