ROMDEF Başkanı Güyümgüler: "Toplumumuzun beklentileri büyük" - Son Dakika
Son Dakika Güncel ROMDEF Başkanı Güyümgüler: 'Toplumumuzun beklentileri büyük' - Son Dakika

ROMDEF Başkanı Güyümgüler: "Toplumumuzun beklentileri büyük"

6 saat önce

Edirne Roman Dernekleri Federasyonu (ROMDEF) Başkanı Erdem Güyümgüler, "Roman açılımı" genelgesine ilişkin, "Toplumumuzun beklentileri büyük. Ayrıştırıcı değil, birleştirici olan her çalışmada Romanların gerektiği yerde ülkesi için her an her şeyi yapabileceğini biliyoruz.

ROMDEF Başkanı Güyümgüler:

Edirne Roman Dernekleri Federasyonu (ROMDEF) Başkanı Erdem Güyümgüler, "Roman açılımı" genelgesine ilişkin, "Toplumumuzun beklentileri büyük. Ayrıştırıcı değil, birleştirici olan her çalışmada Romanların gerektiği yerde ülkesi için her an her şeyi yapabileceğini biliyoruz." dedi.

Güyümgüler, Resmi Gazete'de yayımlanan, Roman vatandaşların eğitim, sağlık, istihdam, barınma ve sosyal hizmetler alanlarında yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik strateji belgesinin ikinci aşama eylem planına ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesini AA muhabirine değerlendirdi.

"Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi II. Aşama Eylem Planı"nın kendilerini mutlu ettiğini belirten Güyümgüler, yaşadıkları çeşitli sorunların eylem planıyla daha kolay ve yol haritası izlenerek çözüleceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Roman Eylem Planı'na hassasiyet gösterdiğini belirten Güyümgüler, "Bu hassasiyeti bürokratların da göstereceğine inanıyoruz. Toplumumuzun beklentileri büyük. Ayrıştırıcı değil, birleştirici olan her çalışmada Romanların gerektiği yerde ülkesi için her an her şeyi yapabileceğini biliyoruz." diye konuştu.

Güyümgüler, Edirne'nin ilk yerel Roman Eylem Planı uygulayan iller arasında olduğunu vurgulayarak, "Sayın Valimiz Ekrem Canalp'in önderliğinde Roman Eylem Planı hayata geçmiştir. Yerel alandaki eylem planımız Türkiye'ye örnek olacak niteliktedir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde başlatılan ve 2021'e kadar devam etmesi planlanan "Roman açılımı" kapsamında, "Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ile I. Aşama Eylem Planı" 30 Nisan 2016'da yayınlanmıştı.

Erdem Güyümgüler, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:40 Kaynak: AA
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