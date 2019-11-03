Son Dakika Haberleri: Romence kursu başladı
Son Dakika Yaşam Romence kursu başladı

Romence kursu başladı

6 saat önce

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen Romence dil kursu, 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi'nde başladı.

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Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen Romence dil kursu, 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi'nde başladı.


Eğitmen Diana Sirbie tarafından haftada 4 saat süre ile gerçekleştirilen eğitimler için açılan kontenjan kısa süre içinde dolarken, 25 kursiyer eğitimlere kayıt yaptırdı. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da kursu ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Belediye Meclis üyesi Metin Gündoğdu'nun da bulunduğu ziyarette Ataç, eğitmen ve kursiyerlere çalışmalarında başarılar diledi. 8 hafta sürecek olan Romence dil kursu, gelen talepler doğrultusunda farklı gruplarla da yapılabilecek. Katılımcı kursiyerler de Eskişehir'de tek olarak düzenlenen Romence dil kursundan dolayı Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 01:22 Kaynak: İHA
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