"Romeo ve Juliet" gündüz gösterimiyle Antalya DOB sahnesinde - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat 'Romeo ve Juliet' gündüz gösterimiyle Antalya DOB sahnesinde - Son Dakika

"Romeo ve Juliet" gündüz gösterimiyle Antalya DOB sahnesinde

6 saat önce

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Romeo ve Juliet" balesini bu sezon ilk kez gündüz gösterimiyle sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Romeo ve Juliet" balesini bu sezon ilk kez gündüz gösterimiyle sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Shakespeare'in aynı adlı eserinden hareketle Çaykovski'nin bestelediği "Romeo ve Juliet" balesi, 1 Şubat'ta saat 15.00'de sahnelenecek.

Müzik düzenlemesi Tolga Taviş'e ait olan libretto ve koreografisini ise Volkan Ersoy ve Armağan Davran'ın hazırladığı eserde orkestrayı Taviş yönetecek.

Gerek librettonun ele alınışı, gerek müzikal düzenlemesindeki başarılı yapısı, gerekse koreografisindeki anlatımla klasik bir forma sahip olan "Romeo ve Juliet"in kostüm tasarımını Sevtaç Demirer, dekor tasarımını Çağda Çitkaya ve ışık tasarımını Fuat Gök hazırladı.

Shakespeare ve Çaykovski gibi iki dahi sanatçının buluşmasının eşsiz bir örneği olan eserde "Juliet"i Müge Öğüt, "Romeo"yu Artur Ivanov, "Mercutio"yu Umut Çaltekin, "Tybalt"ı Yağızhan Danış, "Paris"i Burak Özbek, "Benvolio"yu Çağın Hazar Özideş, "Lady Capulet"i Esra Taner, "Lord Capulet"i Cenk Şahinalp, "Rosaline"i Seda Manaz, "Peder Lawrence"i Volkan Sayıner, "Dadı"yı Fadime Keskin, "Lady Montegue"yi Özlem Tekinay, "Lord Montegue"yi Devrim Saraçoğlu, "Vali"yi Mehmet Sipahi ve "2 Kız" rollerini ise Seda Manaz ile Sevgim Aksoy canlandıracak.

Fiyatları 15, 35 ve 50 liradan satılan biletler Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com internet adresinden de temin edilebilecek.

William Shakespeare, Antalya, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

4 engelli çocuğuyla oturduğu ev yıkılacak olan hurdacı: Kimse ev vermiyor, çaresizim
Antalya'da otelde cinsel saldırı! "Telefonda çığlığını duydum" Cüneyt Özdemir: İstanbul'u İmamoğlu değil, Murat Ongun yönetiyor Depremde iki kişiyi enkazdan çıkaran Suriyeli Mahmud'un ailesi evsiz kaldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 21:25:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Romeo ve Juliet" gündüz gösterimiyle Antalya DOB sahnesinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]