"Romeo ve Juliet" son kez Antalya Devlet Opera ve Bale sahnesinde - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat 'Romeo ve Juliet' son kez Antalya Devlet Opera ve Bale sahnesinde - Son Dakika

"Romeo ve Juliet" son kez Antalya Devlet Opera ve Bale sahnesinde

7 saat önce

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Romeo ve Juliet" balesini bu sezon son kez sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Romeo ve Juliet" balesini bu sezon son kez sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Shakespeare'in aynı adlı eserinden hareketle Çaykovski'nin bestelediği "Romeo ve Juliet" balesi, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde 18 Şubat saat 20.00'da son defa sahnelenecek.

Müzik düzenlemesi Tolga Taviş'e ait olan, libretto ve koreografisi ise Volkan Ersoy ve Armağan Davran tarafından hazırlanan eserde, orkestrayı İbrahim Yazıcı yönetecek.

Librettonun ele alınışı ve müzikal düzenlemesindeki başarılı yapısının yanı sıra koreografisindeki anlatımla klasik bir forma sahip "Romeo ve Juliet"in kostüm tasarımı Sevtaç Demirer, dekor tasarımı Çağda Çitkaya ve ışık tasarımı Fuat Gök tarafından hazırlandı.


Shakespeare ve Çaykovski gibi iki dahi sanatçının buluşmasının eşsiz bir örneği olan eserin son temsilinde "Juliet"i Müge Öğüt, "Romeo"yu Artur Ivanov, "Mercutio"yu Umut Çaltekin, "Tybalt"ı Yağızhan Danış, "Paris"i Burak Özbek, "Benvolio"yu Çağın Hazar Özideş, "Lady Capulet"i Selin Berkmen, "Lord Capulet"i Hakan Odabaşı, "Rosaline"i Burcu Bodur, "Peder Lawrence"i Volkan Sayıner, "Dadı"yı Fadime Keskin, "2 Kız"ı Seda Manaz ve Sevgim Aksoy, "Lady Montegue"yi Özlem Tekinay, "Lord Montegue"yi Devrim Saraçoğlu ve "Vali" rolünü Murat Özdemir canlandıracak.

William Shakespeare, Antalya, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:18 Kaynak: AA
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