Römork hırsızlığı şüphelileri yakalandı
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Akşehir'in Altuntaş ve Söğütlü mahalleleri ile çevre köylerden römork çaldığı ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı.
Akşehir
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:35 Kaynak: AA
'in Altuntaş
ve Söğütlü
mahalleleri ile çevre köylerden römork çaldığı ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre Altuntaş ve Söğütlü mahalleleri ile çevre köylerden römork çaldığı iddia edilen Sefer C.(33) ve Muharrem B.(33), Kadınhanı
ilçesinde römorkları satmak isterken jandarma ekiplerince yakalandı.
Akşehir İlçe Jandarma
Komutanlığında ifadeleri alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
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