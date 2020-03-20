Römork içinde çalıntı tuvalet kağıdı bulundu - Son Dakika

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde römork içerisine gizlenmiş çalıntı tuvalet kağıtları ele geçirildi.



Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan korona virüsü nedeniyle bazı ülkelerde yaşanan tuvalet kağıdı kavgalarının ardından şimdi de çalıntı tuvalet kağıtları ortaya çıktı. ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde çalıntı römork içerisine gizlenmiş 18 bin pound değerinde çalıntı tuvalet kağıdı ele geçirildi. Polis, ABD'de de tuvalet kağıdının hassas bir konu olduğunu ve soruşturma başlatıldığını açıkladı. - CALİFORNİA