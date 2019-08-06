Römork tabanında 5 bin paket kaçak sigara bulundu
1 saat önce
VAN'ın Erciş ilçesinde, traktör römorkunun tabanına gizlenmiş 5 bin paket kaçak sigara ele geçirilirdi.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:30 Kaynak: DHA
VAN'ın Erciş
ilçesinde, traktör römorkunun tabanına gizlenmiş 5 bin paket kaçak sigara ele geçirilirdi. Gözaltına alınan sürücü E.Y., tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Van- Ağrı
Karayolu'nda oluşturdukları kontrol noktasında, E.Y.'ye ait traktörü şüphe üzerine durdurdu. Yapılan aramada, traktörün römorkunda, taban kısmına gizlenmiş 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.Y., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı.
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