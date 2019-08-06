Son Dakika Haberleri: Römork tabanında 5 bin paket kaçak sigara bulundu
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Römork tabanında 5 bin paket kaçak sigara bulundu

1 saat önce

VAN'ın Erciş ilçesinde, traktör römorkunun tabanına gizlenmiş 5 bin paket kaçak sigara ele geçirilirdi.

Römork tabanında 5 bin paket kaçak sigara bulundu, System.String[]
VAN'ın Erciş ilçesinde, traktör römorkunun tabanına gizlenmiş 5 bin paket kaçak sigara ele geçirilirdi. Gözaltına alınan sürücü E.Y., tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van- Ağrı Karayolu'nda oluşturdukları kontrol noktasında, E.Y.'ye ait traktörü şüphe üzerine durdurdu. Yapılan aramada, traktörün römorkunda, taban kısmına gizlenmiş 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.Y., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı.


Erciş, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:30 Kaynak: DHA
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