Son Dakika Haberleri: Römork Traktörden Ayrıldı, Tutmak İsterken Diğer Otomobille Römork Arasına Sıkışıyordu.

Römork Traktörden Ayrıldı, Tutmak İsterken Diğer Otomobille Römork Arasına Sıkışıyordu.

1 saat önce

Römork traktörden ayrıldı, tutmak isterken diğer otomobille römork arasına sıkışıyordu.

Römork traktörden ayrıldı, tutmak isterken diğer otomobille römork arasına sıkışıyordu... O anlar kamerada

KÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçesinde meydana gelen ilginç kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Edinilen bilgiye göre Emet Hisarcık yolu karayolları kavşağına doğru yaklaşan, arkasında küçük römork olan 43 KK 933 plakalı araçtan virajı dönerken bilinmeyen nedenle arkasında takılı olan küçük römork ayrıldı. Yanından geçen römorku görünce şaşkına dönen şoför, bir süre önünden giden kendi römorkunu takip etti. Bu sırada yoldan başka aracın geçmemesi ve kavşaktan araç dönüşü olmaması büyük bir şans olarak değerlendirildi.
Emet ilçesi karayolları kavşağında, dağ suyu çeşmesinde su dolduran bir vatandaş, yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki römorkun aracının üzerine doğru geldiğini fark etti. Su doldurmayı bırakıp ayağıyla römorku karşılamaya çalışan vatandaş araçla römork arasında kalmaktan son anda kurtuldu.
Yoldan geçen bir sürücü tarafından cep telefonu ile çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:38 Kaynak: İHA

Hisarcık, Kütahya, Emet, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tesettüre Giren Gamze Özçelik, Su Kuyusu Açtırmak İçin Afrika'ya Gitti Uyuşturucu Tacirleri Hazırlıksız Yakalandı, 5'i Tutuklandı

Şanlıurfa'da 2 Aile Arasındaki Kavgada Silahlar Konuştu: 2 Ölü, 1'i Asker 13 Yaralı Termometreler -35 Dereceyi Gördü, Tilkililer Donarak Telef Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 14:30:11. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Römork Traktörden Ayrıldı, Tutmak İsterken Diğer Otomobille Römork Arasına Sıkışıyordu.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]