Römork ve sera sobası hırsızı yakalandı - Son Dakika

Antalya'da bir şahsın serasının yanında bulunan römorku ve sera sobalarını çalan şüpheli jandarma tarafından gözaltına aldı. Çalınan römork ise sahibine teslim edildi.

Serik ilçesi Kayaburnu Mahallesi'nde yaşayan M.K. isimli şahsın serasının yanında bulunan römorku ve sera sobaları 19 Aralık Pazar günü çalındı. M.K.'nin hırsızlık olayını jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş timleri tarafından araştırma başlatıldı. Yapılan araştırma, tanık dinlemesi ve sistematik kamera incelemeleri sonucunda olay şüphelisinin Ü.B. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Römork, bulunarak sahibine teslim edildi. Şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - ANTALYA