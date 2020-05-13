Erzincan'da römorka asılı köpek fotoğrafı paylaşan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Çadırkaya beldesinde yaşayan B.B., sosyal medya hesabında traktör römorkuna asılı halde köpeğin fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın üzerine "Bundan sonra burada yakaladığım bütün canlıları bu hale..." diye yazan B.B., büyük tepki topladı.

GÖZALTINA ALINDI

Paylaşım kısa sürede yayılarak büyük tepkilere neden oldu. Hayvanseverler konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından İçişleri Bakanlığı, Erzincan Valiliği ve savcılıkları etiketledi.

Paylaşım üzerine harekete geçen polis, B.B.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.