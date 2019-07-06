Römorka çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
38 dakika önce
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde park halindeki traktörün römorkuna çarpan motosiklette bulunan 2 kişi ağır yaralandı.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:01 Kaynak: İHA
'nın Doğanşehir
ilçesinde park halindeki traktörün römorkuna çarpan motosiklette bulunan 2 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Erkenek
Mahallesi çıkışında yol kenarında park halinde bulunan Cafer A.'ya ait traktörün römorkuna, Bünyamin A. (18) idaresindeki plakasız motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yanında bulunan Mehmet M. ağır yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN
Damat cinayetinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı: Bu kızı sana yar etmeyeceğim
Polisin öldüğü yasak aşk cinayetinde astsubaya 10 yıl hapis!
Hırsızlıktan yakalanan kadının savunması şaşkına çevirdi!
Hırsızlık parasıyla lüks villa alıp parti düzenlemişler! Yakalandılar