Römorka çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ağır yaralı - Son Dakika

Römorka çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ağır yaralı

09.10.2020 19:55
Römorka çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ağır yaralı, System.String[]

Römorka çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ağır yaralı Elazığ'da römorka arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü, kazada 1 kişi ağır yalandı.

Römorka çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ağır yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da römorka arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü, kazada 1 kişi ağır yalandı.

Kaza, Elazığ- Pertek- Tunceli karayolunun 15'nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 31 F 2582 plakalı Subaru marka otomobil, yol kenarında arıza vererek duran 21 AF 727 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle römorkun dingili yola savrulurken, otomobil hurdaya döndü.

Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Römorka çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ağır yaralı
Römorka çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ağır yaralı
Römorka çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ağır yaralı
Römorka çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ağır yaralı
Römorka çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ağır yaralı
Römorka çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ağır yaralı

Otomobil, Tunceli, Pertek, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Römorka çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ağır yaralı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Yargıdan emsal olacak karar! Salgında işleri azalan restoranın kirası, mahkeme kararıyla yarıya düşürüldü Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu Barcelona'dan ayrılan Luis Suarez: Messi de benim kadar acı çekti Galatasaray, iki yıldız futbolcunun kabul etmemesine rağmen maaşlarını indirimli olarak ödedi Doludan korumak için otomobiline Türk bayrağı seren kişi gözaltına alındı İngiliz tekstil devi iflasın eşiğinde! 24 bin kişi işsiz kalabilir Anne kedinin yavrusunu kurtardığı görüntü yürekleri ısıttı Yasmin Erbil'den "Baban hastayken geziyorsun" eleştirisine cevap: Ölelim mi
Son Dakika: Türkiye'den yeni Navtex ilanı: Barbaros Hayreddin Paşa gemisi Akdeniz'de 9 Kasım'a kadar araştırma yapacak Son Dakika: Türkiye'den yeni Navtex ilanı: Barbaros Hayreddin Paşa gemisi Akdeniz'de 9 Kasım'a kadar araştırma yapacak         
19:53
Son Dakika: Türkiye'de 9 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 55 can kaybı, 1629 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 9 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 55 can kaybı, 1629 yeni vaka tespit edildi         
19:34
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul dışında vakaların azalmadığı hiçbir il yok Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul dışında vakaların azalmadığı hiçbir il yok         
19:18
Son Dakika: İzmir ve Kırıkkale'de sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi Son Dakika: İzmir ve Kırıkkale'de sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi         
18:49
Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları Moskova'da bir araya geldi Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları Moskova'da bir araya geldi         
18:00
İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı         
17:20
Maltepe'de bedava döner alabilmek için saatlerce kuyrukta beklediler Maltepe'de bedava döner alabilmek için saatlerce kuyrukta beklediler         
16:50
Silahlı saldırıda yaralanan adamın azmettiricisi eşi çıktı Silahlı saldırıda yaralanan adamın azmettiricisi eşi çıktı         
15:37
Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu         
14:44
Kemal Ademi'nin antrenmandaki görüntüsü, Caner Erkin ve Cisse'nin ağzını açık bıraktı Kemal Ademi'nin antrenmandaki görüntüsü, Caner Erkin ve Cisse'nin ağzını açık bıraktı         
14:40
İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu         
14:04
Eskişehir'de trafik polisi motorlu sürücüyü silah çekerek durdurdu Eskişehir'de trafik polisi motorlu sürücüyü silah çekerek durdurdu         
13:54
Bursa'da koronavirüs hastası kadın gelin başı yaptırırken yakalandı Bursa'da koronavirüs hastası kadın gelin başı yaptırırken yakalandı         
13:50
Aracı olan herkesi ilgilendiren trafik sigortası kararı! Anayasa Mahkemesi iptal etti Aracı olan herkesi ilgilendiren trafik sigortası kararı! Anayasa Mahkemesi iptal etti         
12:57
Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz? Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz?         
11:08
Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir         
11:05
Azerbaycan'la savaşmak için cepheye giden Ermeni opera sanatçısı öldürüldü Azerbaycan'la savaşmak için cepheye giden Ermeni opera sanatçısı öldürüldü         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2020 20:14:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Römorka çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ağır yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei