Römorka yüklü üzüm çuvallarına oturan adam yola düştü - Son Dakika

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde traktör römorkuna yüklü üzüm çuvalları üzerinde oturan bir kişi çuvalların kaymasıyla birlikte yola düşerek yaralandı.

Kaza Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Piyadeler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa C. idaresindeki römorku üzüm çuvallarıyla dolu 45 EH 357 plakalı traktör Akkeçili mevkiine doğru seyir haline çıktı. Traktör römorkunun üzerindeki üzüm çuvallarına oturan Dilaver A. (55) ve Aydın K. çuvalların kaymasıyla birlikte yola savruldu. Kazada Aydın K. yara almazken Dilaver A. ise ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralı Dilaver A.'yı hastaneye kaldırdı. Yola savrulan üzüm çuvalları nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, çuvalların çekilmesiyle birlikte trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA