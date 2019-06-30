Son Dakika Haberleri: Römorktan düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Römorktan düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

1 saat önce

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 6 yaşındaki kız çocuğu, oynadığı römorktan kafa üstü düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Römorktan düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, System.String[]
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 6 yaşındaki kız çocuğu, oynadığı römorktan kafa üstü düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, öğlen saatlerinde Çınar ilçesine bağlı Başaklı köyünde yaşandı. Arkadaşları ile traktör römorkuna çıkıp oyun oynayan 6 yaşındaki E.A., bir anda dengesini kaybederek kafa üstü sert zemine çakıldı. Yakınları tarafından araçla Çınar Devlet Hastanesine götürülen talihsiz çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 03:46 Kaynak: İHA
Diyarbakır, Çınar, 3. Sayfa
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