Son Dakika Haberleri: Römorktan düşen yaşlı kadın ölümden döndü
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Römorktan düşen yaşlı kadın ölümden döndü

16 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde römorktan düşen yaşlı kadın yaralandı.

Römorktan düşen yaşlı kadın ölümden döndü, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde römorktan düşen yaşlı kadın yaralandı.

Olay Eskiköy'de meydana geldi. Çalışmak için gittikleri tarladan traktörle dönen Nevriye T'nin (68), evlerinin önünde ineceği sırada römorka ayağı takıldı. Dengesini kaybeden Nevriye T. römorktan düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Römorktan düşerek yaralanan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri olayla alakalı tahkikat başlattı. - BURSA
Eskiköy, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 07:57 Kaynak: İHA
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