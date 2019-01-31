Son Dakika Haberleri: Römorktan Düştü Tekerlek Altında Kalarak Can Verdi

Römorktan Düştü Tekerlek Altında Kalarak Can Verdi

18 dakika önce

Bursa'nın İznik ilçesinde traktörün römorkundan düşen kadın hayatını kaybetti.

Römorktan Düştü Tekerlek Altında Kalarak Can Verdi, System.String[]
Bursa'nın İznik ilçesinde traktörün römorkundan düşen kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay 10 gün önce Mahmudiye mahallesinde yaşandı. İddiaya göre tarladan dönen Lüfü Sakıt'ın kullandığı 16 JJ 421 plakalı traktörün römorkunda oturan Elmas Sakıt (56), dengesini kaybederek düştü. Kaza da römorkun tekerleğinin altında kalan Elmas Sakıt ağır yaralandı. Önce İznik Devlet Hastanesine kaldırılan Sakıt daha sonra Bursa'da ki Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 10 gündür yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı veren Elmas Sakıt dün gece hayatını kaybetti. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:19 Kaynak: İHA

İznik, Bursa, 3. Sayfa
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