Römorku ayrılıp devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü - Son Dakika

Römorku ayrılıp devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
07.11.2020 15:58
Antalya'da seyir halindeyken römorkunun çıkması sonucu devrilen traktörün altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Antalya'da seyir halindeyken römorkunun çıkması sonucu devrilen traktörün altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay Manavgat ilçesine bağlı Beydiğin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Veysel Demiray,(50) 68 KL 475 plakalı traktörüyle seyir halindeyken, traktöre bağlı römorkun yerinden çıkması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağ tarafında bulunan dere yatağına devrildi. Kazada traktör sürücüsü Veysel Demiray olay yerinde hayatını kaybetti. - ANTALYA
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