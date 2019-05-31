Römorkun altına sıkışan işçi yaralandı

Kırklareli
'nde su arızasını gidermek için kazılan çukura devrilen traktör römorkunun altında kalan işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Karaumur Caddesindeki su arızasını gidermek için iş makinesi yardımı ile açılan çukura giren Kırklareli Belediyesi Su İşleri Müdürlüğünde görevli Selçuk
Acat, çalışma yaptığı sırada derilen traktör römorkunun altında kaldı.
Diğer işçilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımı ile Acat, çukurdan çıkarıldı. Acat, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.
Acat'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Römork iş makinesi yardımı ile çukurdan çıkarıldı.