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Römorkun söktüğü ağaç otomobillerin üzerine devrildi

1 saat önce

Konya'da römorkun çarptığı ağaç park halindeki otomobillerin üzerine devrildi.

Römorkun söktüğü ağaç otomobillerin üzerine devrildi, System.String[]

Konya'da römorkun çarptığı ağaç park halindeki otomobillerin üzerine devrildi. Otomobillerde hasar oluşurken ağacın devrilme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.


Kaza, merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi Dr. Hulusi Baybal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev eşyası taşıyan bir kamyonun sürücü yol kenarında bir süre durduktan sonra tekrar hareket etti. Bu sırada kamyona takılı römorkun çarparak yerinden söktüğü ağaç park halindeki iki otomobilin üzerine devrildi. Otomobillerde maddi hasar oluştu. Bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen olayın ardından aracın plakası tespit edilerek sürücü hakkında işlem başlatıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken belediye görevlilerince devrilen ağaç yerinden kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Selçuklu, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 02:30 Kaynak: İHA
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