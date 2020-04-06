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Ronaldinho'dan haber var: Hapishaneden ailesine videolu mesaj
6 saat önce
Sahte pasaport düzenlediği gerekçesiyle Paraguay'da tutuklanan Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho 8 Mart'tan sonra ilk kez hapishaneden ailesine videolu mesaj gönderdi.
–Sahte pasaport düzenlediği gerekçesiyle Paraguay
'da tutuklanan Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho 8 Mart
'tan sonra ilk kez hapishaneden ailesine videolu mesaj gönderdi.
Paraguay'da sınırdan kaçak geçme suçundan gözaltında bulunan efsane futbolcu Ronaldinho, görüntülü mesaj çekerek ailesine iyi olduğunu bildirdi. Brezilya'dan Paraguay'a sahte pasaportla kaçak geçiş yaptığı için gözaltına alınan efsane futbolcu Ronaldinho, tutuklu bulunduğu hapishaneden ailesine görüntülü mesaj yolladı. Hapishanedeki hücresinden çektiği görüntüde ailesine iyi olduğunu bildirdi. Yıldız futbolcu, sahte pasaportla Paraguay'a kaçak geçtiği suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.
- Paraguay
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 04:24 Kaynak: DHA
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