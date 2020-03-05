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Ronaldinho'nun Barcelona'daki Estetik Hareketleri
15 dakika önce
Brezilyalı yıldız Ronaldinho, FC Barcelona'da oynadığı dönemde kariyerinin zirvesin eulaştı. Müthiş atletizmi, estetik dokunuşları ve harika top sürme becerileriyle her yaştan futbolsevere zevkli anlar yaşatan Ronaldinho'nun Camp Nou zamanından gözlerin pasını sildiği en güzel anlar karşınızda!
Brezilyalı yıldız Ronaldinho, FC Barcelona'da oynadığı dönemde kariyerinin zirvesin eulaştı. Müthiş atletizmi, estetik dokunuşları ve harika top sürme becerileriyle her yaştan futbolsevere zevkli anlar yaşatan Ronaldinho'nun Camp Nou zamanından gözlerin pasını sildiği en güzel anlar karşınızda!
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:21
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