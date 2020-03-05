Ronaldinho'nun Barcelona'daki Estetik Hareketleri - Son Dakika
Son Dakika Spor Ronaldinho'nun Barcelona'daki Estetik Hareketleri - Son Dakika Spor

Ronaldinho'nun Barcelona'daki Estetik Hareketleri

15 dakika önce

Brezilyalı yıldız Ronaldinho, FC Barcelona'da oynadığı dönemde kariyerinin zirvesin eulaştı. Müthiş atletizmi, estetik dokunuşları ve harika top sürme becerileriyle her yaştan futbolsevere zevkli anlar yaşatan Ronaldinho'nun Camp Nou zamanından gözlerin pasını sildiği en güzel anlar karşınızda!

Brezilyalı yıldız Ronaldinho, FC Barcelona'da oynadığı dönemde kariyerinin zirvesin eulaştı. Müthiş atletizmi, estetik dokunuşları ve harika top sürme becerileriyle her yaştan futbolsevere zevkli anlar yaşatan Ronaldinho'nun Camp Nou zamanından gözlerin pasını sildiği en güzel anlar karşınızda!

Ronaldinho'nun Barcelona'daki Estetik Hareketleri

Ronaldinho, Barcelona, Spor, Son Dakika

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:21 
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