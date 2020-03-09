Ronaldinho'nun hapishaneden ilk fotoğrafı - Son Dakika
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Ronaldinho'nun hapishaneden ilk fotoğrafı

6 saat önce

Paraguay Devlet Mahkemesi, ülkeye sahte pasaportla giriş yapmaya çalıştıkları gerekçesiyle eski Brezilyalı yıldız futbolcu Ronaldinho ve kardeşi Roberto de Assis Moreira'nın tutuklanmasına karar vermişti.

Ronaldinho'nun hapishaneden ilk fotoğrafı, System.String[]

Paraguay Devlet Mahkemesi, ülkeye sahte pasaportla giriş yapmaya çalıştıkları gerekçesiyle eski Brezilyalı yıldız futbolcu Ronaldinho ve kardeşi Roberto de Assis Moreira'nın tutuklanmasına karar vermişti.


Sahte pasaportla Paraguay'a giriş yaptıktan sonra tutuklanan Ronaldinho'nun hapishanedeki ilk görüntüsü basına sızdı.


Paraguaylı gazeteci Hernan Rodriguez, sosyal medya hesabından "Çok güçlü" başlığı ile Ronaldinho'nun hapishaneden ilk fotoğrafını paylaştı.



MUY FUERTE | Así se encuentra Ronaldinho Gaúcho en la Agrupación Especializada. Eso si, sin perder su peculiar sonrisa ?????? pic.twitter.com/SXEwv1VHIF


— Hernán Rodriguez (@HernanRSotelo) March 8, 2020

Ronaldinho, Paraguay, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:55 
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