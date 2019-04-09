Son Dakika Haberleri: Ronaldinho'nun Oyuna Girdiği ve Oyunu Değiştirdiği İlk Günü

Ronaldinho'nun Oyuna Girdiği ve Oyunu Değiştirdiği İlk Günü

55 dakika önce

Gelmiş geçmiş en yetenekli futbolculardan bir tanesi olan Ronaldinho, futbol sahalarında birçok yeni hareket icat etmiştir.

Gelmiş geçmiş en yetenekli futbolculardan bir tanesi olan Ronaldinho, futbol sahalarında birçok yeni hareket icat etmiştir. Joga Bonito futbolunu yeşil sahalara taşıyan sporcu özellikle maçların en kritik dakikalarında attığı gollerle ünlenmiştir. Bugün sizlere Ronaldinho'nun yaptığı en güzel harektler ve geriden gelerek çevirdiği efsanevi maçlardan bahsedeceğiz.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:06 Kaynak: Youtube
Futbol, Ronaldinho, Genel
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