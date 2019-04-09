Ronaldinho'nun Oyuna Girdiği ve Oyunu Değiştirdiği İlk Günü

Gelmiş geçmiş en yetenekli futbolculardan bir tanesi olan Ronaldinho, futbol sahalarında birçok yeni hareket icat etmiştir.

Gelmiş geçmiş en yetenekli futbolculardan bir tanesi olan Ronaldinho, futbol sahalarında birçok yeni hareket icat etmiştir. Joga Bonito futbolunu yeşil sahalara taşıyan sporcu özellikle maçların en kritik dakikalarında attığı gollerle ünlenmiştir. Bugün sizlere Ronaldinho'nun yaptığı en güzel harektler ve geriden gelerek çevirdiği efsanevi maçlardan bahsedeceğiz.

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