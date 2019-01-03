Son Dakika Haberleri: Ronaldinho'nun Ülke Dışına Çıkması Yasaklandı

Ronaldinho'nun Ülke Dışına Çıkması Yasaklandı

32 dakika önce

Efsane futbolcu Ronaldinho'nun izinsiz olarak yaptığı inşaat yüzünden kesilen para cezasını ödemediği için pasaportuna el konuldu, Brezilya dışına çıkması yasaklandı.

Ronaldinho'nun Ülke Dışına Çıkması Yasaklandı, System.String[]
Efsane futbolcu Ronaldinho'nun izinsiz olarak yaptığı inşaat yüzünden kesilen para cezasını ödemediği için pasaportuna el konuldu, Brezilya dışına çıkması yasaklandı.

Rio Grande do Sul Adalet Divanı hakimi, Ronaldinho ve futbolculuğu döneminde menajerliğini yapan abisinin pasaportlarına el koyulması ve ülke dışına çıkmalarının yasaklanmasını emretti.

Ronaldinho ve abisinin başı, 2015 yılında Rio Grande do Sul eyaletinin başkenti Porto Alegre'de bir balıkçı platformu ve Guaba Gölü'nde teknelerini demirlemek için izinsiz olarak yaptıkları inşaat yüzünden dertte.

O dönemde inşaat edilen yapıyla ilgili mahkeme Ronaldinho ve abisine 8,5 milyon Real (yaklaşık 2,3 milyon Dolar) para cezası kesmişti. İkili şu ana kadar bu borcu ödemedi. Kasım 2018'de ise savcılık iki kardeşin banka hesaplarına müdahale etti. Sadece 20 Real buldu.

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:01 Kaynak: İHA

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