Ronaldinho, pasaportu aldığı Dalia Lopez'in mahkemeye çıkamaması nedeniyle hapishaneden çıkamadı

Paraguay'da kardeşi ile birlikte sahte pasaport kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan Ronaldinho, daha önce kefaletle serbest kalma ve tutuksuz yargılanma talepleri reddedilmişti. Ronaldinho'nun sahte pasaportu aldığı iddia edilen Dalia Lopez'in, koronavirüs nedeniyle hakim karşısına çıkmadığı öğrenildi.

KORONAVİRÜS RİSKİ NEDENİYLE HAKİM KARŞISINA ÇIKAMADI

Tüm umutlarını Dalia Lopez'in mahkemede suçunu itiraf etmesi üzerine kuran Ronaldinho'nun hapishaneden çıkma hayalleri gerçekleşmemiş oldu. Sport'ta yer alan habere göre, Lopez'in avukatının, hakimlere müvekkilinin şeker ve tansiyon hastalığı nedeniyle koronavirüse yakalanma riskinin yüksek olduğunu belirten bir doktor raporu sunduğu, mahkemenin de bu raporu kabul ettiği belirtildi.

HAKİMLER SERBEST KALMASINA İZİN VERMEDİ

Hakimlerin kaçma riski bulunduğu için serbest kalmasına izin vermediği ve 5 Mart 2020 tarihinden bu yana hapishanede olan Ronaldinho'nun, kandırıldığı şeklindeki savunması, koronavirüs nedeniyle Lopez'in mahkemeye çıkamaması sonrasında boşa düşmüş oldu. Brezilyalı efsanenin avukatı, savunmasını mağduriyet üzerine kurmuştu.