Ronaldinho ve kardeşi Paraguay'da tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Ronaldinho ve kardeşi Paraguay'da tutuklandı - Son Dakika Spor

Ronaldinho ve kardeşi Paraguay'da tutuklandı

6 saat önce

Sahte pasaportla Paraguay'a giriş yaptığı için gözaltına alın Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho ve kardeşi Roberto Assis, tutuklandı.

Ronaldinho ve kardeşi Paraguay'da tutuklandı, System.String[]

Sahte pasaportla Paraguay'a giriş yaptığı için gözaltına alın Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho ve kardeşi Roberto Assis, tutuklandı.


Geçtiğimiz günlerde Paraguay'a giden Ronaldinho ile kardeşi Assis, ülkeye girerken kendilerini Paraguay vatandaşı gibi gösterdikleri ve sahte evrak kullandıkları için gözaltına alınmıştı. Gözaltına alındıktan sonra savcı tarafından bir yargıç önünde uzun bir sorgulamadan geçen Ronaldinho ve kardeşi daha sonra alternatif bir ceza verilmesi yönünde gelen talep doğrultusunda serbest bırakılmıştı. Ancak başsavcı, ikili için tutuklama emri çıkarttı ve bunun üzerine Brezilyalı eski oyuncu ile Roberto Assis, Paraguay'ın başkenti Asuncion'da tutuklandı. Paris Saint-Germain, Milan ve Barcelona gibi Avrupa'nın önemli takımlarında forma giyen Ronaldo de Assis Moreira (Ronaldinho), kardeşiyle birlikte bugün tekrar hakim karşısına çıkacak.


Ronaldinho'nun kaldığı otelde sahte pasaport bulundu


Paraguay polisi, bir kitabı tanıtmak için Asuncion'a gelen Ronaldinho'nun kaldığı oteli aradı. İçişleri Bakanı Öklidler Acevedo'e göre müfettişler, burada sahte pasaportlar buldu. Bir polis yetkilisi Gilberto Fleitas'a göre de Ronaldinho, bu sahte pasaportları tutuklanan Brezilyalı ajan Wilmondes Sousa Lira'nın elinden aldı. Aynı davayla ilgili olarak iki Paraguay vatandaşı olan Maria Isabel Gayoso ve Esperanza Apolonia Caballer de tutuklandı. - İSTANBUL

Ronaldinho, Paraguay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Efsane futbolcu Ronaldinho, sahte pasaport düzenlemek iddiasıyla Paraguay'da tutuklandı
Galatasaray'da Sekidika ve Andone Sivasspor maçının kadrosuna dahil edilmedi Badou Ndiaye, Hüseyin Çimşir'in verdiği taktik kağıdını yedi Beşiktaş-Atletico Madrid maçında seyirci rekoru kırıldı

Son Dakika Haberleri
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar
16:54 İlk yerli süper kahraman animasyonu 3 Nisan'da gösterime girecek
15:59 'Muhterem Nur öldü' haberlerine açıklama geldi: Gözlerini açtı, parmaklarını hareket ettiriyor
15:43 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un sağlık durumu nasıl?
15:35 Hakan Taşıyan satırla Maraş dondurması kesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 19:06:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ronaldinho ve kardeşi Paraguay'da tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]