Ronaldinho yemeklere hayran kaldı

Paylaştığı yemek video'larıyla dünya çapında üne sahip olan şefin, son konuğu olan Ronaldinho oldu. Paris Saint-Germain, Barcelona ve Milan gibi dünya devlerinde forma giyen Ronaldinho, Özdemir'in yaptığı yemeğe yardım etti. Özdemir, yemekten sonra ise futbolcunun üzerinde Brezilya forması olduğu pasta hazırlayarak, Ronaldinho'ya servis etti. Futbolcu, mekana abisi ve yeğeniyle giderek, Özdemir'in yemeklerini yedi. İkilinin eğlenceli hallerini şef, sosyal medya hesaplarından paylaştı. Özdemir, geçtiğimiz günlerde ise Marcelo ve Cristiano Ronaldo'yu ağırlamıştı.