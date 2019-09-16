Son Dakika Haberleri: Ronaldo, babasından bahsederken gözyaşlarını tutamadı
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Ronaldo, babasından bahsederken gözyaşlarını tutamadı

46 dakika önce

Juventus'un Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, bir röportaj sırasında 2005'te hayatını kaybeden babası Jose Dinis Aveiro'ya ait daha önce görmediği görüntüleri izlerken gözyaşlarını tutamadı.

Ronaldo, babasından bahsederken gözyaşlarını tutamadı, System.String[]

Juventus'un Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, bir röportaj sırasında 2005'te hayatını kaybeden babası Jose Dinis Aveiro'ya ait daha önce görmediği görüntüleri izlerken gözyaşlarını tutamadı.

İngiltere'de katıldığı bir televizyon programında 2005'te 52 yaşındayken siroz hastalığı nedeniyle yaşamını yitiren babasının yer aldığı görüntüleri izleyen Ronaldo, duygusal anlar yaşadı.

Görüntüleri izlerken gözyaşlarına hakim olamayan tecrübeli futbolcu, "Röportajın eğlenceli olacağını düşünüyordum, ağlamayı beklemiyordum. Bu görüntüleri daha önce görmemiştim. Aileme göstermek için bu görüntüleri sizden almalıyım." ifadelerini kullandı.

Babasının başarılarını görememesinden dolayı üzüntü duyduğunu aktaran Ronaldo, "Ailem, annem, kardeşlerim, hatta büyük oğlum bile başarılarıma tanık oldu ama babam genç yaşta öldü ve hiçbir şey göremedi. Babamı yüzde yüz tanıma fırsatım olmadı. Alkolikti. Onunla asla normal bir konuşma yapamadım. Zor zamanlardı." değerlendirmesinde bulundu.

Tarihin en iyi futbolcuları arasında gösterilen ve kariyeri boyunca 5 kez Altın Top kazanan Ronaldo, kulüp kariyerinde 5 UEFA Şampiyonlar Ligi, milli takımda ise birer Avrupa Şampiyonası ile Uluslar Ligi şampiyonlukları başta olmak üzere birçok başarı elde etti.

Cristiano Ronaldo, Juventus, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 02:50 Kaynak: AA
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