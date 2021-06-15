Ronaldo basın toplantısında gazlı içecek şişelerini masadan kaldırarak 'Su için' mesaj verdi

Portekiz'in Macaristan'la oynayacağı maç öncesi Cristiano Ronaldo, basın toplantısındaki davranışıyla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Yıldız futbolcu teknik direktörüyle geldiği basın toplantısında yerine oturduktan sonra önündeki gazlı içecek şişelerini kaldırdı. Ronaldo'nun bu hamlesi dikkat çekti. Tecrübeli oyuncu sonrasında diğer tarafındaki su şişesini gösterdi ve "Su için" mesajı verdi.
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