Son Dakika Haberleri: Ronaldo çıldırdı, Merih izledi! Hakan Çalhanoğlu üzüldü...
Son Dakika Spor Ronaldo çıldırdı, Merih izledi! Hakan Çalhanoğlu üzüldü...

Ronaldo çıldırdı, Merih izledi! Hakan Çalhanoğlu üzüldü...

6 saat önce

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 12. haftasında Juventus sahasında Milan'ı 1-0 yendi.

Ronaldo çıldırdı, Merih izledi! Hakan Çalhanoğlu üzüldü..., System.String[]

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 12. haftasında Juventus sahasında Milan'ı 1-0 yendi.


Torino'daki Allianz Stadı'nda yapılan haftanın en önemli maçının ilk yarısında, iki takım da karşılıklı pozisyonlar bulsa da gol sesi çıkmadı ve devre arasına 0-0 girildi.


İkinci yarıda, Juventus'ta oyuna sonradan giren Arjantinli yıldız Paulo Dybala, 77. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.


Konuk Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun biri serbest vuruş olmak üzere uzaktan çektiği üç şutla Juventus kalesinde tehlike yarattı ancak golü bulamadı.


Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Juventus, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.


Bu sonuçla, Juventus puanını 32'ye yükseltti ve maç fazlasıyla Inter'e verdiği liderlik koltuğunu geri aldı.


Kötü bir sezon geçiren Milan ise 12 maçta 7. yenilgisini aldı ve 13 puanla 14. sırada yer aldı.


Milan'da top koşturan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika mücadele etti.


Juventus kadrosunda bulunan milli futbolcu Merih Demiral ise maç kadrosunda olmasına karşın müsabakada yer almadı.

Hakan Çalhanoğlu, İtalya Serie A, Juventus, Milan, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:22 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray seçime gidiyor!
Rıdvan Dilmen: İddia ediyorum Avrupa'da bizden kötü lig yok Özgür Yankaya'yı canlı yayında topa tuttular! Liverpool, Manchester City'yi 3 golle geçti!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 09:00:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ronaldo çıldırdı, Merih izledi! Hakan Çalhanoğlu üzüldü...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]