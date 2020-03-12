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Ronaldo corona virüsü nedeniyle İtalya'ya dönmeyeceğini Juventus'a iletti
6 saat önce
Cristiano Ronaldo, takım arkadaşı Rugani'nin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası Portekiz'den İtalya'ya dönmeyeceğini Juventus'a iletti.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:19
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