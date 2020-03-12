Ronaldo corona virüsü nedeniyle İtalya'ya dönmeyeceğini Juventus'a iletti - Son Dakika
Son Dakika Spor Ronaldo corona virüsü nedeniyle İtalya'ya dönmeyeceğini Juventus'a iletti - Son Dakika Spor

Ronaldo corona virüsü nedeniyle İtalya'ya dönmeyeceğini Juventus'a iletti

6 saat önce

Cristiano Ronaldo, takım arkadaşı Rugani'nin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası Portekiz'den İtalya'ya dönmeyeceğini Juventus'a iletti.

Ronaldo corona virüsü nedeniyle İtalya'ya dönmeyeceğini Juventus'a iletti, System.String[]

Cristiano Ronaldo, takım arkadaşı Rugani'nin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası Portekiz'den İtalya'ya dönmeyeceğini Juventus'a iletti.


Cristiano Ronaldo, Portekiz, Juventus, İtalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:19 
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