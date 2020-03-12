Ronaldo da karantinada!
6 saat önce
Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Portekiz'e bağlı Madeira özer bölgesinde karantinaya alındığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:05 Kaynak: İHA
Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Portekiz'e bağlı Madeira özer bölgesinde karantinaya alındığı belirtildi.
Juventus'ta Daniele Rugani'nin koronavirüs testi pozitif çıkınca tüm takıma karantina kararı verilmişti. Rahatsızlık geçiren annesini ziyaret için Madeira'ya giden Ronaldo'nun da koronavirüs şüphesi ile tedbir amaçlı olarak karantinaya alındığı belirtildi. - İSTANBUL
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