Ronaldo da karantinada! - Son Dakika
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Ronaldo da karantinada!

6 saat önce

Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Portekiz'e bağlı Madeira özer bölgesinde karantinaya alındığı belirtildi.

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Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Portekiz'e bağlı Madeira özer bölgesinde karantinaya alındığı belirtildi.


Juventus'ta Daniele Rugani'nin koronavirüs testi pozitif çıkınca tüm takıma karantina kararı verilmişti. Rahatsızlık geçiren annesini ziyaret için Madeira'ya giden Ronaldo'nun da koronavirüs şüphesi ile tedbir amaçlı olarak karantinaya alındığı belirtildi. - İSTANBUL

Cristiano Ronaldo, Portekiz, Juventus, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:05 Kaynak: İHA
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