Ronaldo'dan, Edinson Cavani'ye teşekkür! Fedakarlık yaparak 7 numarayı teslim etti

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Sporx'in aktardığı habere göre; Cristiano Ronaldo, 7 numaralı forma için Edinson Cavani'ye teşekkür etti. Ronaldo, efsane olduğu 7 numarayı almasını sağlayan Cavani'ye teşekkür mesajı yayınladı.

"İNANILAMAZ JEST"

Portekizli star, " Manchester United'da 7 numarayı yeniden almanın mümkün olup olmayacağından emin değildim. Edinson Cavani'ye bana 7 numarayı vererek yaptığı jest için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.