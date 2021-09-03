Sporx'in aktardığı habere göre; Cristiano Ronaldo, 7 numaralı forma için Edinson Cavani'ye teşekkür etti. Ronaldo, efsane olduğu 7 numarayı almasını sağlayan Cavani'ye teşekkür mesajı yayınladı.
Portekizli star, " Manchester United'da 7 numarayı yeniden almanın mümkün olup olmayacağından emin değildim. Edinson Cavani'ye bana 7 numarayı vererek yaptığı jest için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Ronaldo'dan, Edinson Cavani'ye teşekkür! Fedakarlık yaparak 7 numarayı teslim etti - Son Dakika Spor