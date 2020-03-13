Ronaldo'dan koronavirüs bulaşan takım arkadaşı Rugani'ye destek - Son Dakika
Son Dakika Spor Ronaldo'dan koronavirüs bulaşan takım arkadaşı Rugani'ye destek - Son Dakika Spor

Ronaldo'dan koronavirüs bulaşan takım arkadaşı Rugani'ye destek

6 saat önce

İtalya'nın Juventus takımında forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan takım arkadaşı Daniele Rugani'ye destek verdi.

Ronaldo'dan koronavirüs bulaşan takım arkadaşı Rugani'ye destek, System.String[]

İtalya'nın Juventus takımında forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan takım arkadaşı Daniele Rugani'ye destek verdi.

Twitter hesabından açıklama yapan yıldız oyuncu, mesajına "Bugün bir futbolcu olarak değil, bir evlat, bir baba ve bütün dünyayı etkileyen gelişmelerden endişelenen bir insan olarak konuşuyorum." şeklinde başladı.

Dünyanın zor bir zamandan geçtiğini belirten Ronaldo, "İnsan hayatı her şeyden önemlidir. Takım arkadaşım Daniele Rugani gibi virüsle savaşan herkesin yanındayım." ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo, Juventus, İtalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 08:00 Kaynak: AA
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