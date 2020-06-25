Ronaldo'dan maç öncesi 19 milyon dolarlık yatta tatil keyfi

Juventus 'un Portekizli süper starı Cristiano Ronaldo ve kız arkadaşı Georgina, Juventus'un Cuma günü oynanacak Lecce maçı öncesi, 19 milyon dolar değerindeki ultra lüks yatta tatil yaptı.

Real Madrid'den ayrılarak İtalyan devi Juventus'un yolunu tutan Ronaldo, kız arkadaşı Georgina ile yarın oynanacak Lecce maçı öncesi, 19 milyon dolar değerindeki ultra lüks yatla tatile çıktı.

Pahalı lüks yatıyla yaptığı kısa tatilden fotoğraf yayınlayan Ronaldo'nun kız arkadaşı Georgina, "Senden çok sevdiğim bir şey varsa o da biz" notu düştü. Koronavirüs salgınında daha önce lüks malikanesine kapanan Ronaldo, karantinada performansının düştüğüne dair eleştirilmişti.

- Abd