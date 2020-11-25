Futbolun yaşayan efsaneleri Messi ile Ronaldo, Maradona'ya böyle veda etti - Son Dakika

Futbolun yaşayan efsaneleri Messi ile Ronaldo, Maradona'ya böyle veda etti

25.11.2020 21:41
Futbolun yaşayan efsaneleri Messi ile Ronaldo, Maradona'ya böyle veda etti, System.String[]

Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo, Diego Armando Maradona'nın vefatı sonrası efsane isimle ilgili sosyal medyadan paylaşım yaptı. Messi, Maradona'yı "sonsuz" olarak nitelendirirken, Ronaldo, "Bugün bir arkadaşıma veda ediyorum" ifadesini kullandı.

Dünya futbolu, Diego Armando Maradona'nın ölüm haberiyle sarsıldı. Vefat haberi sonrası yıldız futbolcular Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesaplarından efsane isme veda ettiler.

Maradona ile çektirdiği fotoğrafı kişisel Instagram hesabından paylaşan Messi, paylaşımına "Tüm Arjantinliler ve futbol için çok üzücü bir gün. Bizi bırakıyor ama gitmiyor. Çünkü Diego sonsuz. Onunla yaşadığım tüm güzel anıları unutmayacağım. Tüm ailesine ve arkadaşlarına baş sağlığı diliyorum" notunu düştü.

Futbolun yaşayan efsaneleri Messi ile Ronaldo, Maradona'ya böyle veda etti

DÜNYA KUPASI'NDA HOCALIĞINI YAPMIŞTI

Diego Armando Maradona, 2008 yılında Arjantin Milli Takımı'nın başına getirilmişti. Maradona, teknik direktör olarak ülkesiyle 2010 Dünya Kupası'nda boy gösterdi. Messi'nin de kadrosunda yer aldığı Arjantin, çeyrek finalde Almanya'ya 4-0 yenilerek flaş bir mağlubiyet almış ve turnuvaya veda etmişti. Maradona, turnuva sonrasında görevinden ayrılmıştı.

Futbolun yaşayan efsaneleri Messi ile Ronaldo, Maradona'ya böyle veda etti

RONALDO: BUGÜN BİR ARKADAŞIMA VEDA EDİYORUM

İtalya'nın Juventus takımında forma giyen Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo da Diego Armando Maradona'nın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Ronaldo'nun sosyal medya hesabında yer alan mesajda, "Bugün ben bir arkadaşıma, dünya da ebedi bir dehaya veda ediyor. Tüm zamanların en iyilerinden biri. Benzersiz bir sihirbaz. Çok erken ayrılıyor, ancak sınırları olmayan bir miras ve asla doldurulmayacak bir boşluk bırakıyor. Huzur içinde uyu, asla unutulmayacaksın." ifadeleri kullanıldı.

Maradona, geçirdiği kalp krizi sonrası 60 yaşında hayatını kaybetmişti.

Futbolun yaşayan efsaneleri Messi ile Ronaldo, Maradona'ya böyle veda etti
Futbolun yaşayan efsaneleri Messi ile Ronaldo, Maradona'ya böyle veda etti

Diego Armando Maradona, Futbolcu, Juventus, İtalya, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbolun yaşayan efsaneleri Messi ile Ronaldo, Maradona'ya böyle veda etti - Son Dakika Spor


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