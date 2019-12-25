Ronaldo için gol atması en zor lig Serie A - Son Dakika
Son Dakika Spor Ronaldo için gol atması en zor lig Serie A - Son Dakika Spor

Ronaldo için gol atması en zor lig Serie A

6 saat önce

Cristiano Ronaldo, Juventus’la imzaladığı 2018 yazından bu yana Serie A’da 45 maça çıktı ve bu maçlarda 31 gol attı.

Ronaldo için gol atması en zor lig Serie A, System.String[]

Cristiano Ronaldo, Juventus’la imzaladığı 2018 yazından bu yana Serie A’da 45 maça çıktı ve bu maçlarda 31 gol attı. Bu sayılardan yola çıkarak, Portekizli yıldızın kariyerindeki dördüncü lige gayet iyi adapte olduğunu söylemek mümkün. Ronaldo, Juventus’ta Manchester United ve Real Madrid formasıyla yaptığı şeyi sürdürüyor: Kazanmak. Ancak bu başarılar, kazanma hırsıyla tanıdığımız Ronaldo’ya göre Serie A’nın ne denli zor bir lig olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

Inter’in Manchester United’dan bu yaz kadrosuna kattığı Belçikalı golcü Romelu Lukaku, geçtiğimiz günlerde New York Times’a verdiği röportajda, Ronaldo’nun Serie A’da oynamanın ve bu ligde gol atmanın ne kadar zorlu olduğunu söylediğini açıkladı.

“Ronaldo, İtalya’da gol atmanın diğer tüm liglere göre daha zor olduğunu söyledi. Ronaldo dahi burada gol atmanın zorluğundan bahsediyorsa, bu gerçekten zor olmalı.”

Lukaku, Ronaldo’ya katılmanın yanı sıra, bu zorluğun farkına kendisi de varmış: “İtalya’da gol atmak İngiltere’de gol atmaktan daha zor. Oyun çok daha yoğun bir şekilde oynanıyor. Her şeyi taktiksel şemalar belirliyor.”

Lukaku, şu ana dek Inter formasıyla Serie A’da 17 maça çıktı ve bu 17 maçta 12 gol buldu. Yani onun için şu an sayılar bazında her şey gayet yolunda gözüküyor.

Manchester United, Cristiano Ronaldo, İtalya Serie A, Juventus, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 08:13 
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