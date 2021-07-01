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Ronaldo, Instagram zenginleri listesinde ilk sıraya yerleşti - Son Dakika
BBC

Ronaldo, Instagram zenginleri listesinde ilk sıraya yerleşti

01.07.2021 06:06
Ronaldo, Instagram zenginleri listesinde ilk sıraya yerleşti, System.String[]

Portekiz'in kaptanı yıldız futbolcu Christiano Renaldo, Instagram'da herhangi bir ürünün promosyonu için paylaşacağı tek mesajla 1,6 milyon dolar kazanarak Instagram'ın yıllık ünlü zenginler listesinde ilk sıraya yerleşti.

Ünlü futbolcu Christiano Ronaldo, Instagram'da herhangi bir ürünün promosyonu için paylaşacağı tek mesajla 1,6 milyon dolar kazanarak Instagram'ın yıllık ünlü zenginler listesinde ilk sıraya yükseldi.

Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı olan ve İtalya'da Juventus forması giyen Ronaldo, listede "The Rock" lakabıyla tanınan eski güreşçi aktör Dwayne Johnson ve şarkıcı Ariana Grande'yi geride bıraktı. Böylece Amerikan televizyon, film ve müzik sektöründeki ünlülerin hakim olduğu listede ilk olarak bir futbolcu birinci sırada yer aldı.

Ronaldo, EURO 2020 sırasında bir basın toplantısında masadaki Coca-Cola şişesini kenara itince turnuvanın sponsorları arasındaki şirketin hisseleri büyük değer kaybına uğramıştı.

Insider Voice haberine göre, Ronaldo'nun ürün promosyonu paylaşımı için 2019'da 889 bin dolar olan ücreti geçen yıl neredeyse iki katına yükseldi.

Ronaldo, 300 milyon ile Instagram'da en fazla takipçiye sahip kişi. Facebook ve Twitter gibi diğer sosyal medya platformlarıyla birlikte bu sayı 550 milyonu aşıyor.

Instagram'da en fazla kazanan ilk 10 listesinde Ronaldo'nun dışında futbolcu olarak 1,2 milyon dolar ile Lionel Messi yedinci sırada yer alıyor.

Listedekilerin altısı kadın yıldızlardan oluşuyor. Ünlülerin ürün promosyonu amaçlı mesaj paylaşımı için talep ettiği ücret geçen yıl büyük oranda artmıştı. Bunda salgın nedeniyle internet ve sosyal medya kullanımının artması da etkili oldu.

Kim Kardashian'ın ücreti 560 bin dolar, Johsnon'ınki ise 500 bin dolar arttı.

Instagram geliri sıralaması

  1. Cristiano Ronaldo: 1 milyon 600 bin dolar
  2. Dwayne Johnson: 1 milyon 520 bin dolar
  3. Ariana Grande: 1 milyon 510 bin dolar
  4. Kylie Jenner: 1 milyon 490 bin dolar
  5. Selena Gomez: 1 milyon 460 bin dolar
  6. Kim Kardashian: $ 1 milyon 410 bin dolar
  7. Lionel Messi: 1 milyon 160 bin dolar
  8. Beyoncé Knowles: 1 milyon 140 bin dolar
  9. Justin Bieber: 1 milyon 100 bin dolar
  10. Kendall Jenner: 1 milyon 5 bin dolar

Aralık 2020'de 9 yaşındaki Ryan Kaji, en fazla ücret alan YouTuber olmuş, Forbes dergisine göre, geçen yılki kazancı 29,5 milyon doları bulmuştu.

Son üç yıldır rekoru elinde bulunduran Kaji, YouTube kanalında oyun ve oyuncak paketlerini açıp yorum yapmasıyla biliniyor.

Ronaldo, Instagram zenginleri listesinde ilk sıraya yerleşti
Ronaldo, Instagram zenginleri listesinde ilk sıraya yerleşti

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Son Dakika Dünya Ronaldo, Instagram zenginleri listesinde ilk sıraya yerleşti - Son Dakika Dünya

BBC

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