Ronaldo, nöroblastoma teşhisi konan 7 yaşındaki Tomas'a yardım elini uzattı - Son Dakika

Ronaldo, nöroblastoma teşhisi konan 7 yaşındaki Tomas'a yardım elini uzattı

08.02.2021 18:57
Ronaldo, nöroblastoma teşhisi konan 7 yaşındaki Tomas'a yardım elini uzattı, System.String[]

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, 2 yıldır nöroblastoma teşhisi konan 7 yaşındaki Portekizli Tomas'a tedavisi için bağış yaptı.

Sosyal sorumluluk projelerinde yer alan ve yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Juventus'un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, anlamlı bir yardımda bulundu.

Portekizli çocuk Tomas'a 2019'un Eylül ayında nöroblastoma teşhisi konmuş ve geçtiğimiz Ekim ayında hastalığında bir nüksetme yaşamıştı. Dünyaca ünlü yıldız ve hayat arkadaşı Georgina Rodriguez, 7 yaşındaki Tomas'a tedavisi için bağış yaptı.

RONALDO'YA TEŞEKKÜR MESAJI

Georgina Rodriguez'in kız kardeşi Ivana, Instagram'da bu bağışı doğruladı ve bir mesaj paylaştı. Mesajda, "Yardımları, dayanışmaları ve yüce kalpleri için Cristiano ile Georgina'ya teşekkür ederim. Tomas'ın tedaviye ulaşabilmesi için ettiğiniz yardımlardan ötürü sonsuz teşekkürler." ifadeleri yer aldı.

Tomas'ın testler için Barcelona'daki D'Hebron Hastanesi'ne götürüldüğü belirtildi.

Ronaldo, nöroblastoma teşhisi konan 7 yaşındaki Tomas'a yardım elini uzattı

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Son Dakika Spor Ronaldo, nöroblastoma teşhisi konan 7 yaşındaki Tomas'a yardım elini uzattı - Son Dakika Spor


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