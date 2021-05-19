Ronaldo'nun 2 milyon dolar değerindeki aracı görenleri büyülüyor

Juventus'ta bu sezon hem Serie A'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde takımıyla başarı yakalayamayan Ronaldo, kendine teselli hediyesi olarak Ferrari Monza SP1 aldı. Yıldız futbolcunun 1.9 milyon dolar değerindeki yeni aracı garajının en nadide parçası oldu.

Ferrari Monza SP1

Otomobil tutkusu olduğu bilinen yıldız futbolcunun garajında bilenen 20 süper spor ve lüks model bulunuyor. Bu otomobillerden en pahalısı 2 yıl önce aldığı 2.8 milyon dolarlık Bugatti Chiron olmuştu. 4 çocuk babası Ronaldo'nun tüm otomobillerinin toplam değeri, 30 milyon dolara ulaştı. Juventus'un yıldızının garajındaki en ekonomik otomobilin değeri 55 bin dolar ile Mercedes'in C sınıfı Coupe modeli. Ronaldo'nun koleksiyonundaki diğer markalar şöyle: Rolls Royce, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, McLaren, Bentley, Maserati, Audi, BMW.

İşte o otomobillerden bazıları;

Bugatti Chiron - 3 milyon dolar

Lamborghini Aventador LP700-4 - 550 bin dolar