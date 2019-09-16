Son Dakika Haberleri: Ronaldo'nun gözyaşları: "Babam sürekli sarhoştu ve..."
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Ronaldo'nun gözyaşları: "Babam sürekli sarhoştu ve..."

1 saat önce

Juventus'un Portekizli süper starı Cristiano Ronaldo, İngiltere'de yayınlanan TV programında duygu dolu anlar yaşadı.

Ronaldo'nun gözyaşları:

Juventus'un Portekizli süper starı Cristiano Ronaldo, İngiltere'de yayınlanan TV programında duygu dolu anlar yaşadı.


Ünlü İngiliz gazeteci Piers Morgan'a konuşan Portekizli yıldız EURO 2004 öncesi babasıyla yapılan bir röportajın kendisine izletilmesinin ardından gözyaşlarına hakim olamadı. Ronaldo, ""Babamı hiç tanıyamadım, sürekli sarhoştu. Onunla asla diyalog kuramadım. 1 numara olduğumu, aldığım ödülleri göremedi." ifadelerini kullandı.


Portekizli yıldız, Kız arkadaşı Georgina hakkında ise "Bana çok yardımcı oldu, ona aşığım. Georgina çocuklarımın annesi." dedi.


İşte o anlar:



Cristiano Ronaldo'nun gözyaşları...


"Babamı hiç tanıyamadım, sürekli sarhoştu. Onunla asla diyalog kuramadım."pic.twitter.com/TUXM62G5SI


Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Arena (@sporarena) September 16, 2019

Cristiano Ronaldo, İngiltere, Juventus, TV, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:35 
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