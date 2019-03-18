Ronaldo'nun İntikam Aldığı Anlar Rakiplerini Şok Ediyor !!!
1 saat önce
Her yaptığı hareketle dünya gündemine oturmayı başaran Cristiano Ronaldo tartışmasız dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından biri. Bunu da zaten futbolu ve attığı gollerle kanıtlıyor.
Her yaptığı hareketle dünya gündemine oturmayı başaran Cristiano Ronaldo
tartışmasız dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından biri. Bunu da zaten futbolu ve attığı gollerle kanıtlıyor. Ancak kimi zaman futbolcu ve teknik adamlar Ronaldo'yu kızdırmak için farklı yollara başvurabiliyorlar. Elbette bunlar karşısında Ronaldo her zaman intikamını almayı başarmış. Biz de bu özel anları sizler için derledik.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:06 Kaynak: Youtube
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