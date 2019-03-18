Son Dakika Haberleri: Ronaldo'nun İntikam Aldığı Anlar Rakiplerini Şok Ediyor !!!

Ronaldo'nun İntikam Aldığı Anlar Rakiplerini Şok Ediyor !!!

1 saat önce

Her yaptığı hareketle dünya gündemine oturmayı başaran Cristiano Ronaldo tartışmasız dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından biri. Bunu da zaten futbolu ve attığı gollerle kanıtlıyor.

Her yaptığı hareketle dünya gündemine oturmayı başaran Cristiano Ronaldo tartışmasız dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından biri. Bunu da zaten futbolu ve attığı gollerle kanıtlıyor. Ancak kimi zaman futbolcu ve teknik adamlar Ronaldo'yu kızdırmak için farklı yollara başvurabiliyorlar. Elbette bunlar karşısında Ronaldo her zaman intikamını almayı başarmış. Biz de bu özel anları sizler için derledik.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:06 Kaynak: Youtube

Cristiano Ronaldo, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Lens'e Bugün Ödeme Yapılmazsa Serbest Kalacak UEFA'dan Ronaldo'ya Soruşturma Barcelona'nın Yıldızı Luis Suarez 2 Hafta Yok Erdoğan'ın Açılışını Yapacağı AnkaPark'ın Giriş Ücretleri Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 18:18:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ronaldo'nun İntikam Aldığı Anlar Rakiplerini Şok Ediyor !!!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]