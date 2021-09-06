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Ronaldo'nun kısa süreli ilişki yaşadığı Natacha Rodrigues'den nişanlısı Georgina Rodriguez'e: "Gözünü ondan ayırma, seni de bir kenara bırakır" - Son Dakika

Ronaldo'nun kısa süreli ilişki yaşadığı Natacha Rodrigues'den nişanlısı Georgina Rodriguez'e: "Gözünü ondan ayırma, seni de bir kenara bırakır"

06.09.2021 13:59
Ronaldo'nun kısa süreli ilişki yaşadığı Natacha Rodrigues'den nişanlısı Georgina Rodriguez'e:

'SENİ DE BİR KENARA BIRAKMASIN'Natacha Rodrigues, Ronaldo ile ilişkisinden Alana adında bir kız çocuk dünyaya getiren Georgina Rodriguz'e "Gözünü ondan ayırma, seni de tıpkı bana yaptığı gibi bir kenara atabilir" diye seslendi.

'SENİ DE BİR KENARA BIRAKMASIN'

Natacha Rodrigues, Ronaldo ile ilişkisinden Alana adında bir kız çocuk dünyaya getiren Georgina Rodriguz'e "Gözünü ondan ayırma, seni de tıpkı bana yaptığı gibi bir kenara atabilir" diye seslendi.

Ronaldo'nun kısa süreli ilişki yaşadığı Natacha Rodrigues'den nişanlısı Georgina Rodriguez'e:

ONLARLA BİRLİKTE OLMAK İSTEYEN ÇOK SAYIDA GÜZEL KADIN VAR

İngiliz The Sun gazetesine konuşan Natacha Rodrigues, profesyonel futbolcuların, kendilerini onların kollarına atmaya hevesli güzel kadınların çok fazla ilgisini çektiğini belirtti. Rodrigues "Tıpkı Avrupa'daki gibi Manchester da da aynısı olabilir. Eğer onlar için bir gelecek olacaksa Georgina gözünü ondan ayırmamalı" diye sürdürdü sözlerini.

Ronaldo'nun kısa süreli ilişki yaşadığı Natacha Rodrigues'den nişanlısı Georgina Rodriguez'e:
'İKİ YIL BOYUNCA MESAJ GÖNDERDİ'

Cristiano Ronaldo ile Natacha Rodrigues, 2017 yılında kısa süreli bir ilişki yaşadı. Rodrigues'in iddiasına göre de bu Ronaldo ile Georgina Rodriguez'in tanışmasından kısa bir süre sonra oldu. Natacha Rodrigues, Ronaldo'nun kendisine iki yıl boyunca gizlice özel mesajlar gönderdiğini ileri sürmüştü. Bu mesajların ardından buluşan Rodrigues ve Ronaldo kısa süren bir ilişki yaşamıştı.

Ronaldo'nun kısa süreli ilişki yaşadığı Natacha Rodrigues'den nişanlısı Georgina Rodriguez'e:

'SOSYAL MEDYADAN DA ENGELLEDİ'

Natacha Rodrigues, yaşadıkları tek gecelik ilişkinin ardından Ronaldo'nun kendisini sosyal medyadan engellediğini, bir daha arayıp sormadığını da ileri sürdü. Bu davranışın o dönemde kendisini çok yaraladığını ve hala bunun acısını çektiğini saklamayan Rodrigues, "Hayatımda her zaman "Ronaldo'dan öncesi ve sonrası diye iki bölüm olacak" diyen Rodrigues, onunla sevgili olamadığına üzüldüğünü de ifade etti.

Ronaldo'nun kısa süreli ilişki yaşadığı Natacha Rodrigues'den nişanlısı Georgina Rodriguez'e:

GEORGINA İLE TANIŞTIKTAN SONRA BİLE YAZMAYI SÜRDÜRDÜ İDDİASI

Natacha Rodrigues'in iddia ettiğine göre Ronaldo, 2015 yılında, Irina Shayk'tan ayrıldıktan kısa bir süre sonra kendisine sosyal medyadan mesajlar göndermeye başladı. Şu anda birlikte olduğu Georgina Rodriguez ile tanıştıktan sonra bile Ronaldo'nun, kendisine gönderdiği mesajlarla aylarca yalvardığını anlatan Rodrigues, futbolcuyla tanışıp birlikte olduktan sonra kendisini "kullanılmış" hissettiğini de sözlerine ekledi.

Ronaldo'nun kısa süreli ilişki yaşadığı Natacha Rodrigues'den nişanlısı Georgina Rodriguez'e:

EVİNDE KONUK ETTİ

Rodrigues, Ronaldo'nun Lizbon'daki evine gittiğinde hissettiklerini de "Ronaldo'nun dairesinde yürüdüğüme inanamıyordum. Kalbim deli gibi atıyordu. Ama çok kibar ve nazikti. Bana kendimi evimde hissetmemi söyledi" diye anlattı Ronaldo ile buluşmalarını. Ronaldo'yu daha önce sadece televizyonda gördüğünü söyleyen Natacha Rodrigues onun gerçek hayattaki görüntüsünün de hayal kırıklığı yaratmadığını anlattı. Rodrigues, ertesi gün de Ronaldo ile mesajlaştıklarını sözlerine ekledi.

Ronaldo'nun kısa süreli ilişki yaşadığı Natacha Rodrigues'den nişanlısı Georgina Rodriguez'e:

MESAJLARA YANIT GELMEDİ

Fakat kendisinin Portekiz TV'sinde yayınlanacak bir programa katılacağını söylemesinden sonra Ronaldo'nun buna onay vermediğini de sözlerine ekledi Natacha Rodrigues. TV yıldızı "Bana o programa katılmamamı söyledi. Ama ben anlaşma imzalamıştım ve iyi bir para alacaktım" diye sözlerini sürdürdü.  Natacha Rodrigues, programda Ronaldo ile ilgili hiçbir konuşma yapmadığını ama futbolcunun, ona gönderdiği mesajlara yanıt vermediğini ekledi.

Ronaldo'nun kısa süreli ilişki yaşadığı Natacha Rodrigues'den nişanlısı Georgina Rodriguez'e:

ALDATMA İDDİASI

Dünyanın en çok kazanan futbolcularından biri olan Portekizli Cristiano Ronaldo aynı zamanda çapkınlığıyla da biliniyor. Bugüne kadar en çok konuşulan ilişkisini de Rus model Irina Shayk ile yaşadı. Herkesin evlenmelerine kesin gözüyle baktığı çift, beklenmedik bir anda ayrıldı. O dönemde Shayk'ı Ronaldo'nun annesinin onaylamadığı ileri sürüldü. Ama ayrılıkla ilgili iddialar arasında en çok öne çıkanı Ronaldo'nun Irina Shayk'ı aldattığıydı.

Ronaldo'nun kısa süreli ilişki yaşadığı Natacha Rodrigues'den nişanlısı Georgina Rodriguez'e:

BU İLİŞKİ DE ÇOK KONUŞULDU

Ronaldo'nun çok konuşulan ilişkilerinden biri de Nereida Gallardo ile yaşadığı oldu. İkili, sık sık dünyanın önde gelen tatil yörelerinde samimi görüntüler sergiledi. Fakat Ronaldo bir süre sonra onunla ilişkisini de bitirdi.

Ronaldo'nun kısa süreli ilişki yaşadığı Natacha Rodrigues'den nişanlısı Georgina Rodriguez'e:
UZUN İLİŞKİSİ HERKESİ ŞAŞIRTTI

Şu anda birlikte olduğu, dört çocuğundan birinin annesi olan Georgina Rodriguez ile onun Madrid'de tezgahtar olarak çalıştığı lüks bir mağazada tanıştı Ronaldo.

Ronaldo'nun kısa süreli ilişki yaşadığı Natacha Rodrigues'den nişanlısı Georgina Rodriguez'e:

BİR ÇOCUKLARI OLDU

Bu ilişkinin de kısa süreceği düşünülürken onlar herkesi şaşırttı. İspanyol Rodriguez, Ronaldo ile ilişkisinden Alana adını verdikleri bir kız dünyaya getirdi. Bunun yanı sıra futbolcunun taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya gelen diğer üç çocuğuna da annelik yapıyor.

Ronaldo'nun kısa süreli ilişki yaşadığı Natacha Rodrigues'den nişanlısı Georgina Rodriguez'e: Gözünü ondan ayırma, seni de bir kenara bırakır

Irina Shayk, Manchester, Cristiano, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ronaldo'nun kısa süreli ilişki yaşadığı Natacha Rodrigues'den nişanlısı Georgina Rodriguez'e: 'Gözünü ondan ayırma, seni de bir kenara bırakır' - Son Dakika Magazin


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