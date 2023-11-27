Asya Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. maçında Persepolis, deplasmanda Al Nassr ile 0-0 berabere kaldı ve Al Nassr'ın ardından gruptan çıkmayı başardı.
Mücadelenin 2. dakikasında yıldız futbolcu Ronaldo, kendisine çalınan penaltıyı hakeme itiraz ederek iptal ettirmişti.
Al Nassr forması giyen Ali Lajami, mücadelenin 17. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuça birlikte Persepolis gruptaki puanını 8 yaparak, 13 puanlı Al Nassr'ın ardından gruptan ikinci çıkmayı garantiledi.
Son Dakika › Futbol › Ronaldo'nun penaltıyı iptal ettirdiği maçta gol sesi çıkmadı - Son Dakika