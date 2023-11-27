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Ronaldo'nun penaltıyı iptal ettirdiği maçta gol sesi çıkmadı - Son Dakika

Ronaldo'nun penaltıyı iptal ettirdiği maçta gol sesi çıkmadı

Asya Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. maçında Al Nassr, sahasında Persepolis ile 0-0 berabere kalarak gruptan çıkmayı garantiledi. Cristiano Ronaldo, maçın 2. dakikasında kendisine çalınan penaltıyı, hakeme itiraz ederek iptal ettirdi.

Ronaldo\'nun penaltıyı iptal ettirdiği maçta gol sesi çıkmadı
27.11.2023 - 23:15,  Güncelleme: 23:20
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Asya Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. maçında Persepolis, deplasmanda Al Nassr ile 0-0 berabere kaldı ve Al Nassr'ın ardından gruptan çıkmayı başardı.

RONALDO, PENALTIYI İPTAL ETTİRMİŞTİ

Mücadelenin 2. dakikasında yıldız futbolcu Ronaldo, kendisine çalınan penaltıyı hakeme itiraz ederek iptal ettirmişti.

Ronaldo'nun penaltıyı iptal ettirdiği maçı Al-Nassr kazanamdı

LAJAMI KIZARDI

Al Nassr forması giyen Ali Lajami, mücadelenin 17. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

GRUPTAN ÇIKMAYI GARANTİLEDİLER

Bu sonuça birlikte Persepolis gruptaki puanını 8 yaparak, 13 puanlı Al Nassr'ın ardından gruptan ikinci çıkmayı garantiledi.

Ronaldo'nun penaltıyı iptal ettirdiği maçı Al-Nassr kazanamdı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Cristiano Ronaldo, Al Nassr, Futbol, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ronaldo'nun penaltıyı iptal ettirdiği maçta gol sesi çıkmadı - Son Dakika
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