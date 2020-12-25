Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, Noel kostümüyle görüntülendi - Son Dakika

Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, Noel kostümüyle görüntülendi

25.12.2020 21:07
Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, Noel kostümüyle görüntülendi, System.String[]

Giydiği birbirinden iddialı kıyafetler ve verdiği cesur pozlarla adından söz ettiren Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, bu Noel için elf kılığına girdi.

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, yeni imajı şaşkınlık yarattı.

Ronaldo'nun oğlunun okulda düzenlenen Noel partisine katılan güzel model, okulundan ayrılırken görüntülendi. Objektiflere yakalanan Georgina'nın Noel'e özgü bir şekilde çizgili bir gömlek, kırmızı yelek, yeşil pantolon, elf şapkası ve sivri uçlu botlar giydiği görüldü.

Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, Noel kostümüyle görüntülendi

CESUR POZLARIYLA GÜNDEME GELİYOR

Kişisel Instagram hesabında 22 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Georgina Rodriguez, giydiği birbirinden iddialı kıyafetler ve verdiği cesur pozlarla adından söz ettiriyor.

Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, Noel kostümüyle görüntülendi

ELF NEDİR?

Elfler, İskandinav, Anglo Sakson ve Cermen kültür kollarına ayrılan kuzey kültürünün çok popüler bir halk inanışı figürüdür. Elfler kimi zaman iyi yürekli, şefkatli, hastalıkları iyileştiren, bitkilerin ve taşların gizli sırlarını öğreten varlıklarken, kimi zaman zararlı, hilekar, kötü niyetli ve tehlikeli olabilirler. İnsanları ve hayvanları büyüleyip hastalandırabilirler.

Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, Noel kostümüyle görüntülendi
Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, Noel kostümüyle görüntülendi

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Son Dakika Spor Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, Noel kostümüyle görüntülendi - Son Dakika Spor


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