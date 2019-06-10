Ronaldo: 'Oynamayı severim, ancak Cristiano Ebedi Değil'
3 saat önce
Cristiano Ronaldo, Portekiz Uluslar Ligi zaferine tepki gösterdi. Gonçalo Guedes'in hedefi, açılıştaki UEFA turnuvasının finalinde Hollanda'yı 1-0 yenmek için yeterliydi. Ronaldo geleceğini ve Portekiz milli takımının geleceğini tartışıyor.
Cristiano Ronaldo
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 09:06
, Portekiz
Uluslar Ligi zaferine tepki gösterdi. Gonçalo Guedes'in hedefi, açılıştaki UEFA turnuvasının finalinde Hollanda
'yı 1-0 yenmek için yeterliydi. Ronaldo geleceğini ve Portekiz milli takımının geleceğini tartışıyor.
UEFA Uluslar Liginde şampiyon Portekiz oldu
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