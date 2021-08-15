Ronaldo PSG'de! Messi'nin ardından Ronaldo'yu da kadrosuna katacak

Yılın transferini gerçekleştirerek Lionel Messi'yi kadrosuna katan Paris Saint-Germain yine dünyada ses getirecek bir transfer için kolları sıvadı. Fransız devinin, gelecek sezon Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

KYLIAN MBAPPE'YLE YOLLAR AYRILACAK

Paris Saint-Germain, Juventus'la yeni sözleşme imzalaması beklenmeyen Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katmak için girişimlere şimdiden başladı. İspanyol basınında çıkan haberlere göre, Fransız devi gelecek sezon Mbappe'yle yolları ayıracak ve yerini Cristiano Ronaldo'yla dolduracak. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda futbolseverler hep hayalini kurduğu Ronalo-Messi ikilisini aynı takımda izleme fırsatı yakalayacak.