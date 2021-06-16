Ronaldo, tek hareketiyle Avrupa Şampiyonası sponsoruna 4 milyar dolar kaybettirdi

Ronaldo, Avrupa Şampiyonası'ndaki basın toplantılarında ürün yerleştirme yöntemiyle masalarda bulundurulan Coca-Cola şişelerinin yanında konuşmayı reddetti. Juventus'un yıldızı Coca-Cola şişelerini kaldırırken, elindeki suyu göstererek "Bu size yeter" dedi. Coca Cola'nın ise turnuvanın sponsorlarından olduğu anlaşıldı.

HİSSELERİ 55.22 DOLARA DÜŞTÜ

Ronaldo'nun hareketi sosyal medyada gündem olurken, İspanyol Marca gazetesi, Coca Cola'nın hisselerinin de 56.10'dan 55.22 dolara düştüğünü bildirdi.

Böylelikle şirketin 242 milyar dolarlık hisseleri, 238 milyar dolara gerileyerek 4 milyar dolarlık bir değer kaybına uğradı.